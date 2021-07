Tra Antonella Elia e Samantha De Grenet è gelo. L’ex opinionista del GF Vip ha svelato rivelazioni inedite in merito a un loro famoso scontro.

Antipatia, astio e scontri. Antonella Elia ha riaperto il capitolo del suo difficile rapporto con Samantha De Grenet sfociato in una pesante lite avvenuta durante la scorsa edizione del GF Vip in cui la Elia ha rivestito i panni di opinionista mentre la De Grenet di concorrente.

In particolare a toccare Samantha è stata la seguente affermazione di Antonella: “Sei ingrassata, stai cedendo con l’età.”

Samantha è rimasta turbata da questo commento, soprattutto perché il suo aumento di peso è stato dovuto a una malattia da cui era poi guarita, di cui Antonella era ignara. Antonella ha tentato successivamente di giustificare le sue affermazioni spiegando il suo punto di vista.

Antonella Elia sulla De Grenet: nessun rimpianto

“Ma che insultata. Pentita? No zero. Ho fatto una battuta. Poi è scoppiata una tragedia greca. Ritengo che alcune cose siano state dette dopo attente riflessione per farmi fuori, punto”, le parole di Antonella.

Nella pesante lite Samantha era inoltre rimasta molto ferita a seguito di un altro commento della Elia con cui l’aveva denominata “regina del gorgonzola”, battuta che le era stata suggerita. Infatti in passato la De Grenet era stata protagonista di una pubblicità dedicata al rinomato formaggio, di cui però Antonella non era a conoscenza. “Non l’avevo mai vista”, il commento di Antonella.

Quest’ultima ospite ieri a da Francesca Fagnani nel format “Belve” ha riparlato della questione affermando come non sia pentita dell’accaduto e non senta la necessità di avere un confronto con Samantha.

Nonostante sia passato diverso tempo dallo scontro, tra le due le acque non sembrano essersi per nulla calmate e il loro rapporto sembra essersi incrinato definitivamente.

Poche ore fa è arrivata sui social la replica della De Grenet alle parole di Antonella. La showgirl ha sottolineando la gravità dei commenti di body shaming che la Elia le aveva rivolto. “Per me la signora è il nulla”, la conclusione dell’ex GF vip.