“Beautiful”, anticipazioni puntata 13 luglio: Flo scopre tutto

Beautiful, anticipazioni 13 luglio: mentre Wyatt chiede a Sally di andarsene, Flo fa una scoperta sorprendente.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Sally fingere di essere affetta da una malattia incurabile per poter riconquistare Wyatt. La Spectra ha usato Katie per arrivare allo Spencer, convincendola che le sue condizioni fossero talmente gravi da necessitare tutto il suo supporto. Non sa ancora che Flo sospetta qualcosa e che sta facendo pressione sulla dottoressa Escobar per scoprire di più riguardo a questa misteriosa malattia. Nel frattempo Katie ha cose più urgenti a cui pensare. La più giovane delle sorelle Logan ha visto Brooke baciare Bill in un video girato da Shauna e caricato da Quinn su una cornice digitale. Katie ne parla con la Fuller: per quanto sia contenta di aver scoperto la verità, non riesce a credere che la moglie di Eric abbia deciso di rivelarla a tutti in modo così meschino.

Beautiful, anticipazioni 13 luglio: Quinn contro Katie

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Wyatt chiederà a Sally di lasciare la casa. È una decisione sofferta, ma presa all’unanimità con Flo per cercare di salvare il loro rapporto. Secondo lo Spencer, la Spectra dovrebbe essere accolta in una struttura che venga incontro alle sue necessità. Flo, invece, tornerà nuovamente a trovare la dottoressa Penny Escobar. Approfittando di un momento in cui la donna sarà distratta, la Fulton sbircerà nel suo database, scoprendo un terribile segreto.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Katie e Quinn continueranno a discutere del modo poco ortodosso in cui la Fuller ha portato a galla la verità. Proprio in quel momento le due saranno interrotte da Wyatt che le metterà al corrente della decisione presa assieme a Flo.

La prossima puntata di Beautifulandrà in onda domani, martedì 13 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.