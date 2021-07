Gli Azzurri sono campioni d’Europa: durante i festeggiamenti Leonardo Bonucci pronuncia una frase che ha fatto scatenare l’entusiasmo degli italiani

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nazionale Italiana di Calcio (@azzurri)

Una notte indimenticabile quella vissuta a Wembley, dove la Nazionale di Calcio Italiana è riuscita a battere l’Inghilterra e aggiudicarsi la vittoria degli Europei. Una partita sofferta nella quale gli Azzurri hanno tentato il tutto e per tutto, terminandola ai rigori. Perdere in casa ha fatto ancora più male agli inglesi che nonostante le alte aspettative sul risvolto di questo Europeo dallo stadio ne sono usciti a mani vuote. Il mantra “It’s coming home” si è trasformato in “It’s coming to Rome” e nelle città italiane, così come a Londra, la festa ha potuto avere inizio.

La frase di Bonucci rivolta agli inglesi è diventata uno slogan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nazionale Italiana di Calcio (@azzurri)

La squadra di Roberto Mancini ha potuto festeggiare con i tifosi italiani, presenti seppur in minima parte a causa delle restrizioni che hanno permesso la partecipazione solo ai residenti del posto. Con uno stadio intero a tifare gli avversari per gli Azzurri è stato ancora più soddisfacente poter alzare la coppa e prendersi la meritata rivalsa.

LEGGI ANCHE -> Il recap della finalissima: l’Italia è sul tetto d’Europa

Dopo aver subito fischi per tutta la partita, festeggiare la vittoria ha avuto tutto un altro sapore. Proprio per questo motivo Leonardo Bonucci, autore del goal che ha portato la squadra al pareggio, non è riuscito a trattenersi durante la celebrazione.

La telecamera lo ha inquadrato mentre, tra i festeggiamenti, ha esclamato ad alta voce: “Ne dovete mangiare ancora pasta asciutta, ne dovete mangiare ancora pasta asciutta!“. Una frase tanto esilarante quanto rappresentativa dello spirito italiano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Copa America 2021, l’Argentina batte il Brasile e trionfa

L’esclamazione, così come il video, ha fatto il giro del web ed è diventato già uno slogan per rifarsi agli avversari che credevano di poter battere la Nazionale Italiana con facilità. Ma spesso la convinzione gioca brutti scherzi e gli inglesi si sono ritrovati a dover colorare lo stadio di Wembley con i colori italiani.

Bonucci ha poi dichiarato durante l’intervista a bordo campo come veder andare via 50mila persone prima della loro premiazione non ha fatto altro che farli godere maggiormente. Il nostro difensore non le ha di certo mandate a dire, ma come biasimarlo.

LEGGI ANCHE -> La UEFA annuncia un provvedimento contro la Nazionale Inglese

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo Bonucci (@bonuccileo19)

Gli Azzurri hanno regalato all’Italia un’emozione davvero straordinaria andando a fare la storia insieme ai Maneskin, vincitori dell’ultimo Eurovision Song Contest. Nessun Paese è mai riuscito a vincere entrambe le competizioni nello stesso anno. Nessuno fino ad oggi.