Camilla Caimi e il quasi topless che manda in delirio il web-FOTO

La bella influencer Camilla Caimi ha condiviso una foto su instagram mentre si trova al mare e si mette quasi in topless

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ʚ Camilla ɞ (@camillacaimi)

Camilla Caimi è bellissima e sensuale su instagram nel suo ultimo scatto dove indossa un bikini e si regge con la mano il pezzo di sopra rischiando un topless. I commenti sono infiniti:“Favolosa”, “Fantastica”, “Che bella che sei un opera d’arte del Caravaggio e Forza Italia gioia”. Le foto dell’influencer lasciano senza parole, è sempre più bella in ogni scatto e posa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Bonucci: la frase rivolta agli inglese dopo la vittoria che ha fatto impazzire gli italiani

Camilla Caimi e le foto con Sara Croce

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ʚ Camilla ɞ (@camillacaimi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Omicidio nella notte: uomo assassinato mentre festeggia la vittoria dell’Italia

L’influencer Camilla Caimi ha condiviso diverse foto con la sua cara amica Sara Croce, la bonas di Avanti un altro. La Caimi l’ha anche scelta per una collaborazione importante che riguarda una nuova linea di bikini, Le due si fanno ritrarre in location da sogno a Capri con i costumi della linea Camos Collection. La Croce commenta tutte le foto dell’amica riempiendola di complimenti. Appaiono spesso insieme anche mentre passeggiano per strada mano nella mano. Si definiscono sorelle da quanto si vogliono bene. La Caimi e la Croce hanno lavorato a stretto contatto per questa nuova linea di bikini che le vede protagoniste.

Entrambe hanno detto di sentirsi molto felici di lavorare fianco al fianco essendo amiche molto intime. Mentre della Croce si sa di più, essendo lei il volto del noto programma di Paolo Bonolis, Avanti un altro. Sul conto della Caimi non sono note molte informazioni. La giovane è classe 1997 e nella vita lavora come influencer e modella. Su instagram ha 93,9 mila followers. I suoi post ricevono oltre 5000 mi piace e sono moltissimi anche i commenti dei fan che impazziscono per la sua bellezza. Da quello che si percepisce sul suo profilo, la Caimi pare essere uno spirito libero. Ama la libertà e l’unicità delle persone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ʚ Camilla ɞ (@camillacaimi)

Le piace molto viaggiare, infatti ha visitato diversi posti come Las Vegas e Los Angeles, sempre insieme alla sua inseparabile amica Sara Croce. Le due sono state anche nel noto parco divertimenti Gardaland che si trova vicino al Lago di Garda. Insomma le due sono inseparabili e dalla loro amicizia è nata anche una collaborazione per loro importante.