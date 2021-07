La madre di Can Yaman ha incontrato Diletta Leotta. La suocera ha rivelato il suo pensiero sulla sua compagna del figlio.

Diletta Leotta ha dovuto fare i conti con la suocera? La mamma di Can Yaman ha rivelato il suo punto di vista sulla conduttrice di Dzan a cui il figlio è legato da mesi. Una relazione che ha fin da subito acceso il gossip spaccando il pubblico tra chi ha sostenuto nel tempo la coppia, chi invece ha puntato il dito accusando i vip di aver messo in atto una finzione e come in realtà tra loro non vi sia un sentimento vero.

Nonostante tutto, Can e Diletta si mostrano sempre affiatati e per quest’estate si sono concessi una vacanza in Turchia, patria dell’attore, nell’ambito della quale hanno incontrato la famiglia di Yaman. Can è legatissimo ai suoi cari, in particolare ai nonni al fianco dei quali è cresciuto. Speciale anche il suo rapporto con la madre, sua fan numero uno fin dai suoi primi esordi.

Dopo l’incontro con la famiglia del divo, sono spuntate rivelazioni in merito al punto di vista della madre Guldem su Diletta Leotta.

Can Yaman e Diletta: il parere della suocera

L’incontro tra Can Yaman, Diletta Leotta e la famiglia dell’attore è avvenuto negli scorsi giorni durante le vacanze della coppia in Turchia. Dopo la presentazione ufficiale della conduttrice, la madre del divo di Mr Wrong ha sottolineato la sua impressione sulla Leotta nell’ambito di un intervista a un giornale turco.

“Una ragazza dolcissima, molto carina”, le parole della suocera che hanno fatto tirare un sospiro di sollievo alla Leotta.

In merito alla possibilità che i due si sposino, nonostante il presunto allontanamento delle scorse settimane i due sembrano vicini alle nozze, la donna ha commentato invece con la frase dai toni ambigui: “Se dio vorrà”.