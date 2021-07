“La nostra azzurra preferita”, Carolina Marconi brilla con la maglia della Nazionale – FOTO

Al triplice fischio dell’arbitro della finale di Euro 2020 Carolina Marconi ha condiviso uno scatto mentre sorride fiera e contenta con la maglia della Nazionale italiana, che ieri ha vinto contro l’Inghilterra

In queste ultime settimane Carolina Marconi si è ammalata di un brutto male e sta sottoponendosi a cicli di chemioterapia rossa. Ha preso la malattia nel migliore dei modi, decidendo di raccontarla ai suoi fan descrivendo giorno per giorno come si sente e anche scattando foto quando si sottopone alla terapia. Ieri sera, come hanno fatto molti personaggi noti e non solo, la ex gieffina ha pubblicato una foto per celebrare la Nazionale azzurra che ha trionfato contro l’Inghilterra ai rigori.

La bella Carolina ha pubblicato quindi un selfie con addosso la maglia blu dell’Italia, accompagnata da questa didascalia: “Campioni d’Europa 2021 grazie ragazzi… Orgogliosa di voi”.

Carolina Marconi, la foto con la maglia della Nazionale italiana

I fan di Carolina Marconi si sono sbizzarriti con i commenti di ogni sorta, facendole i complimenti e festeggiando con lei questa preziosa conquista degli uomini di Roberto Mancini. “Sei bellissima”, “Sei tu la campionessa”, “Anche tu come loro una campionessa che sono certa vincerà“, “La nostra azzurra preferita”.

Qualche giorno fa invece la meravigliosa showgirl venezuelana ha condiviso uno scatto di se stessa mentre si sottopone alla chemioterapia, di preciso al secondo ciclo e sesto step, e ha ringraziato i suoi follower per l’affetto che le stanno trasmettendo ogni giorno, a ogni immagine di sé pubblicata su Instagram.

La Marconi può contare su un seguito di 268 mila fan sul social network, molti dei quali sono attivi nel commentare e mettere like alle sue foto, soprattutto adesso che è malata per comunicarle tutto il loro affetto e vicinanza. Il suo ultimo post ad esempio ha avuto ben 18 mila e 600 cuoricini di gradimento e 445 commenti.