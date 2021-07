Un incidente stradale, avvenuto la notte scorsa a Caltagirone (Catania), durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia, è costato la vita ad un ragazzo di 22 anni.

Tragico incidente stradale durante la scorsa notte a Caltagirone, in provincia di Catania. Il bilancio è di un morto e quattro feriti. A perdere la vita un ragazzo di 22 anni che stava festeggiando la vittoria dell’Italia agli Europei. Il giovane si trovava a bordo di uno scooter che, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un’auto, un altro scooter ed una moto nei pressi dell’ospedale. Per il 22enne purtroppo non c’è stato nulla da fare all’arrivo dei soccorsi. Le quattro persone ferite, non in maniera grave, sono state trasportate in ospedale.

Catania, incidente durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia: morto un ragazzo

Stava andando a festeggiare la vittoria della Nazionale italiana che pochi minuti prima aveva vinto l’Europeo, ma è rimasto coinvolto in un incidente stradale ed ha perso la vita.

Questo il tragico destino di Giuseppe Di Martino, un ragazzo di 22 anni deceduto durante la scorsa notte, tra domenica 11 e lunedì 12 luglio, a Caltagirone, comune in provincia di Catania. Secondo le prime informazioni, riportate dalla redazione del quotidiano locale Il Giornale di Sicilia, la vittima a bordo del suo scooter si stava recando presso il centro del comune per partecipare ai caroselli. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il mezzo a due ruote si è scontrato con un’auto di una società di vigilanza, un altro scooter ed una moto, anch’esse dirette verso il centro.

Leggi anche —> Spaventoso incidente nella notte: drammatico bilancio

Sul posto, nelle vicinanze dell’ospedale Gravina, sono giunti i soccorsi del 118. Per il 22enne non c’è stato nulla da fare. Nell’impatto sono rimaste ferite in maniera non grave, scrive Il Giornale di Sicilia, altre quattro persone che sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.

Leggi anche —> Incidente stradale alle porte del comune: morto un uomo

Intervenuti anche i carabinieri che si sono occupati dei rilievi per ricostruire nel dettaglio la dinamica dello scontro e risalire ad eventuali responsabilità.

La notizia ha sconvolto l’intera comunità del comune del catanese, il cui sindaco, Gino Ioppolo, ha espresso il proprio cordoglio per la famiglia della vittima attraverso un post su Facebook.



“Il primo cittadino – si legge nel post- a nome dell’Amministrazione e della comunità tutta, esprime profondo e sentito cordoglio per questi drammatici accadimenti che hanno trasformato una notte di esultanza in una tragedia che ci colpisce tutti“.