Caterina Balivo appoggiata su una barca tifa per l’Italia-FOTO

La Balivo ha condiviso una foto su instagram dove appare su una barca bellissima con la bandiera dell’Italia

Caterina Balivo ieri ha condiviso una foto di buon auspicio per l’Italia che ha giocato la finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra. La conduttrice appare su una barca bellissima con la bandiera dell’Italia e alla spalle la magnifica località italiana di Positano. Nella didascalia mette poi tantissime bandiere italiane e scrive:“E non aggiungiamo altro”. La sua foto ha portato fortuna perché l’Italia ha vinto la finale portandosi a casa la coppa degli Europei 2020 e di conseguenza il titolo di campione d’Europa.

Caterina Balivo grande tifosa di calcio

La Balivo di è rivelata una grane tifosa del calcio. Dopo la foto di buona fortuna arriva anche il video della premiazione degli Euro 2020. La conduttrice ha scritto nella didascalia:”Rinascimento italiano”. La bella conduttrice si gode la vittoria a Capri dove tra trascorrendo le vacanze con la sua famiglia. La Balivo è bellissima e in splendida forma. Ha visitato anche le rovine di Pompei con i bambini e ha mostrato una riproduzione del Vesuvio fatto dal figlio che è riuscito anche a far eruttare con il bicarbonato di sodio. E poi tutti al mare perché come ha detto lei:”La scuola è finita e si vede!”. E ora bisogna godersi del relax al mare in posti splendidi. Ha fatto la Sardegna, Capri e anche le Maldive. Non si risparmia proprio nulla. D’altronde dopo un inverno trascorso praticamente tutto in semi lockdown, ci voleva un pò di libertà e tornare a viaggiare.

Ma viaggiare per la Baliva è un occasione anche di scoprire nuovi posti e parlare di alcuni problemi che riguardano la natura. Ad esempio, proprio riguardo alla Maldive la conduttrice ha sollevato un problema. Ecco le sue parole:”Alle Maldive ho visto la barriera corallina in sofferenza: sta morendo a causa del riscaldamento globale e dell’acidificazione (un pezzo della mia intervista per natural style). L’estate è partita: divertiamoci, osserviamo, rispettiamo e segnaliamo le cose che non vanno. Aiutiamoci a salvare il nostro mare”.

Anche in vacanza per la Balivo non mancano i momenti dedicati all’importanza di parlare della tutela del nostro mondo. Come sempre un grande esempio per tutti. Non bisogna dimenticare la bellezza naturale che sta morendo in alcuni posti a causa del riscaldamento globale. Bisogna agire prima che tutto questo finisca per sempre.