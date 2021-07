Cecilia Rodriguez e la FOTO con Luna Marie: “Ti amerò tantissimo”. Il web implode

Cecilia Rodriguez ha appena postato una foto della piccola Luna Marie, figlia di sua sorella Belen: “Ti amerò tantissimo”. Il web implode

E’ incontenibile la gioia della famiglia Rodriguez. Belen, che da qualche giorno sembrava giunta agli sgoccioli della gravidanza, ha finalmente dato alla luce la secondogenita Luna Marie. Un amore nato inaspettatamente, quello con Antonino Spinalbese, che le ha permesso di rivivere la gioia della maternità. Cecilia Rodriguez, lontana dalla sorella maggiore, l’ha immediatamente raggiunta per stringere fra le braccia la piccola nipotina: la foto di Luna Marie, postata dalla fidanzata di Moser, ha fatto in men che non si dica il giro del web.

Cecilia Rodriguez e la FOTO con Luna Marie: “Ti amerò tantissimo”

