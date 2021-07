Costanza Caracciolo festeggia ma la sua sensualità non passa mai in secondo piano. Una visione immensa su Instagram

Costanza Caracciolo, l’ex velina bionda, si gode la sua estate in famiglia. Spodestata da Shaila e Mikaela, è stata per anni, insieme a Federica Nargi, una delle veline più longeve di “Striscia la notizia”.

E con la Nargi l’amicizia non è mai stata messa da parte. Solo pochi giorni fa le due hanno scelto una vacanza di coppia insieme ai loro mariti. Gli anni passano ma loro sono sempre belle, unite e legate ai loro super calciatori.

Costanza Caracciolo e la festa più bella: le FOTO

Costanza Caracciolo ritorna su Instagram e ci concede una magnifica carrellata di foto. Un evento speciale quello che chiama in causa ricordi e dolci momenti vissuti. È il compleanno del suo amore, della sua dolce metà e del padre delle sue figlie. Bobo Vieri compie gli anni e la moglie lo celebra, come è giusto che sia, con tante foto ricordo su Instagram.

“Tanti cari Auguri di buon compleanno, ad un padre e marito speciale…🤍 GRAZIE per tutto quello che fai per noi ogni giorno, ti amiamo tantissimo…. Auguroni amore mio.. #loveyou #happybirthday 🥂🥰” così scrive nella didascalia alle foto che Costanza ha scelto per festeggiare il marito.

Scatti di loro due mentre si baciano appassionatamente, momenti con le loro piccole, istanti di felicità di una bellissima famiglia che condivide qualcosa, ma non tutto, della loro quotidianità sui social. In una sola ora il post è già inondato di like, oltre 33 mila e di tanti messaggi di auguri per un personaggio come Vieri che nel calcio, ma non solo, ha fatto sognare tanti appassionati.

Solo qualche giorno fa proprio l’ex calciatore aveva fatto una splendida dichiarazione alla moglie Costanza, che lui chiama Coco, tramite le colonne del Corriere della Sera.

“Ci ho messo pochissimo a capire che avrei messo su famiglia con lei. La conoscevo da dieci anni, sapevo bene che tipo di donna avevo davanti – ha spiegato – L’ho rivista e in un lampo ho realizzato che ci saremmo sposati”.