Elettra Lamborghini si distrae in aereo e serve sul piatto uno spettacolo di sensualità unico. Quel dettaglio non è affatto sfuggito…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

La cantante twerkina e neo sposa del Dj Afrojack, Elettra Lamborghini ha fatto il pieno di appassionati sui social network, grazie ad un selfie che ha regalato emozioni uniche ai tanti followers che hanno popolato il suo profilo.

La diva bolognese si è lasciata andare ad uno spettacolo di sensualità esclusivo, come spesso accade dalle sue parti. Elettra, figlia di uno dei più grandi e blasonati imprenditori del mondo sta trascorrendo un’estate da sogno, in compagnia del suo amoroso.

Pochi i momenti di intimità condivisi tra lei e Afrojack, costantemente divisi dai propri impegni per tutto l’anno. L’unico periodo di relax che consente loro di fortificare l’amore è proprio questo.

Per Miss Lamborghini, questa è un’estate da ricordare e non soltanto per gli scatti da urlo, in vacanza al mare

LEGGI ANCHE -> “Che favola che sei”, Michela Quattrociocche il bikini accentua le curve – FOTO

Elettra Lamborghini si distrae e apre al sogno: che spettacolo

PER VEDERE LA FOTO DI ELETTRA LAMBORGHINI, VAI SU SUCCESSIVO