Grandi festeggiamenti per la vittoria degli Azzurri agli Europei: tra questi anche quelli di Emma Marrone che ha voluto replicare un iconico gesto di Sabrina Ferilli

Un’impresa eccezionale quella della Nazionale Italiana che è riuscita a portarsi a casa la coppa degli Europei vincendo ai rigori contro l’Inghilterra. Una vittoria tanto meritata quanto sudata che ha scatenato l’entusiasmo e la gioia degli italiani. Piazze piene, strade intasate, clacson, trombette e fuochi d’artificio, i festeggiamenti sono andati avanti fino alle prime luci dell’alba. Molte le celebrità che hanno condiviso sui social la propria felicità per la vittoria degli Azzurri. Tra queste anche Emma Marrone che ha voluto ricordare un gesto rimasto nella storia del calcio italiano.

Emma come la Ferilli: si spoglia per la Nazionale

Era il lontano 2001 quando Sabrina Ferilli si spogliò per la vittoria dello scudetto della Roma. Come promesso, l’attrice si presentò al Circo Massimo in bikini e impugnando la bandiera della sua squadra del cuore fece il giro dello stadio.

Ispirandosi al gesto dell’attrice Emma ha voluto celebrare la vittoria della Nazionale Italiana condividendo una foto sul suo profilo Instagram. “Come la grande Ferilli. Forza azzurri, la coppa è nostra“, ha scritto la cantante postando un selfie allo specchio che la ritrae con solo indosso un costume.

Il post di Emma spicca per il doppio omaggio e per la bellezza della sua figura allo specchio. Non sono mancati i commenti sotto allo scatto: dai complimenti alla condivisione della gioia per la soddisfazione di aver vinto gli Europei.

Ma il suo non è stato l’unico. Da Chiara Ferragni e Fedez a Tiziano Ferro, da Gianni Morandi a Francesco Totti, su Instagram tanti i messaggi e le foto dedicate agli Azzurri e ai festeggiamenti che hanno accompagnato la loro vittoria.

C’è chi ha deciso di festeggiare in casa, chi invece è sceso in piazza e nelle strade per far sentire la propria voce. Migliaia di italiani questa notte hanno vissuto un sogno grazie alla straordinaria impresa della Nazionale, gli elogi e le congratulazioni sono d’obbligo.