“Mi viene da ingrandire…”, Federica Pacela apre al sogno e tira su il costume: vietata ai minori – FOTO

Federica Pacela scatta una foto solo per cuori forti su Instagram. La fashion blogger scaglia la freccia di Eros e ammalia i fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela)

All’indomani della vittoria di Euro 2020 dell’Italia, la fashion blogger più maliziosa e trasgressiva del web, Federica Pacela non si è affatto contenuta!

Tra le web influencer più appetibili e cliccate del momento, la protagonista di una scena a “luci rosse” ha fatto letteralmente impazzire tutti.

Un sogno ad occhi aperti per chiunque fosse passato dalle sue parti. L’appuntamento dell’anno con Federica ha contribuito ad innalzare ancor più una visibilità già nota, soprattutto su Instagram.

Per una bomba sexy incandescente come lei è bastato un solo scatto, per mandare in visibilio tutti gli appassionati. Un “film” già visto in precedenza, il cui personaggio principale ha regalato un imprevedibile lieto fine, lasciando tutti senza parole.

Andiamo a vedere nel dettaglio, come la sexy influencer, protagonista di un esordio musicale con “Vai col tanga!” sulle piattaforme di ascolto ha scelto di non dare tregua a nessuno

LEGGI ANCHE -> Bonucci: la frase rivolta agli inglesi dopo la vittoria che ha fatto impazzire gli italiani

Federica Pacela è irragiungibile su Instagram: che bomba!

PER VEDERE LA FOTO DI FEDERICA PACELA, VAI SU SUCCESSIVO