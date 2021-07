Federica Pellegrini in palestra senza veli: mostra i muscoli in uno scatto e fa un sondaggio su Instagram per i suoi numerosi followers

Federica Pellegrini è una delle campionesse di nuoto più amata d’Italia. Il suo nome è leggenda: nella sua lunga carriera ha preso parte a quattro rassegne olimpiche dove ha conquistato ogni volta il tetto del mondo. Ha cominciato a nuotare che aveva a malapena sei anni e ne aveva quattordici quando ha cominciato a gareggiare per delle competizioni molto importanti che l’hanno resa il fenomeno che è oggi, e che noi tutti conosciamo e ricordiamo sempre con molto affetto.

Federica Pellegrini in palestra si scopre e mostra la sua parte più bella

Federica, oltre ad essere molto amata nel mondo del nuoto, è diventata molto amata anche sui social dove è molto seguita. Qui condivide momenti di vita quotidiana insieme ai suoi amici e alle persone che fanno parte della sua vita vera. Come l’ultimo post che ha pubblicato su Instagram: nello scatto è in palestra e mette in mostra i suoi muscoli, chiedendo poi ai suoi fans: “chi è più grosso dei due?” riferendosi all’uomo presente nello scatto insieme a lei. Nel giro di pochissimi minuti ha ricevuto tantissimi consensi e anche tantissime risposte da parte dei suoi followers che, ovviamente, hanno votato per lei.

Federica ha fatto della sua passione il lavoro della vita: il nuoto è sempre stato l’amore più grande della sua esistenza e lo dimostra ogni giorno con l’impegno e la costanza che ci mette in quello che fa oramai da quando era molto piccola e non aveva idea di ciò che sarebbe diventata.