“Sei più bella della vittoria dell’Italia”, Filippa Lagerback risveglio adrenalinico: un seno che non fa dormire sonni tranquilli – FOTO

Filippa Lagerback ottiene un risveglio super raggiante per la gioia dei suoi sostenitori: qualcuno non ha dormito…

Il risveglio più bello dal 2006, quando l’Italia alzò al cielo di Berlino, la sua quarta Coppa del Mondo. Dopo un periodo buio, fatto di delusioni e amarezze, gli Azzurri non hanno fallito e sono tornati a contagiare di gioia i cuori degli italiani e non solo.

Anche l’ex modella svedese, Filippa Lagerback è rimasta sorpresa e felicissima per il risultato raggiunto dalla nazionale di Roberto Mancini. Il suo commento sui social network è tutto un programma, nonchè l’assist per i fan di assistere ad una bellezza unica.

La conduttrice, nativa di Stoccolma e moglie di Daniele Bossari ha ottenuto immediatamente il favore del pubblico, grazie ad una semplicità e una delicatezza, uniche nel loro genere. Dal suo sbarco in Italia, non a caso, Filippa ha avuto una vita in discesa tra carriera e visibilità

Filippa Lagerback sfoggia un fisico impeccabile su Instagram

