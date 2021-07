Giancarlo Magalli addio a “I Fatti Vostri”: finalmente la verità sull’abbandono

Il conduttore dopo mesi di silenzio decide di rivelare il perché del suo ritiro dalla storica trasmissione condotta per trent’anni.

La storica conduzione da sempre affidata al noto conduttore Giancarlo Magalli dal prossimo autunno sarà affidata a Anna Falchi e Salvo Sottile, un’accoppiata giovane che saprà sicuramente regalare grandi soddisfazioni e anche una ventata di novità al programma.

Magalli ha ricevuto tantissime proposte di lavoro dopo il lancio della notizia, sembra anche che potrebbe tornare in Mediaset per uno show tutto suo ma stavolta dietro le quinte. Un ritorno alle origini come regista che forse potrebbe essere di gran lunga più gratificante per lui in questo momento della sua vita.

In molti però si sono chiesti quale sia stato il reale motivo del suo lascito, dopo mesi di silenzio il conduttore ha finalmente deciso di parlare e rivelare tutto.

Magalli senza peli sulla lingua: “Non è un programma che si fa a cuor leggero”

Qualche settimana fa aveva rivelato che con la sua sostituta non vi erano conflitti in corso, specificando che non era sua la colpa dell’abbandono:

“(…) Quello che posso dire è che Anna Falchi è stata presa per condurre I Fatti Vostri due mesi dopo che io ho deciso di lasciare la trasmissione. Non c’è nessuna dietrologia o dissapore”.

“Sono stanco, è stato fatto quello che volevo e sono felicissimo” – esordisce Magalli per spiegare il suo addio . “L’ho chiesto mesi fa al direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo. Sono passati trent’anni da quando ho cominciato a farlo, sono ventuno anni di fila. Parliamo di 4 mila puntate filate, di circa 10 mila interviste. Alcune anche di un certo peso, storie che ti restano dentro. Non è un programma che si fa a cuor leggero, quest’ultimo anno con la pandemia non è stato facile”, ha raccontato.

Aveva proposto una staffetta di conduzione per potersi riposare qualche mese ma il direttore non ha accettato. Perché Anna Falchi? Questo non lo sa e non gli è stato rivelato il motivo: “Non è una domanda da fare a me, ma a chi ha deciso di sceglierla”, conclude.