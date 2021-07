Il Volo, l’annuncio clamoroso del cantante: “Ce l’ho fatta”. I dettagli

Piero Barone, membro del trio “Il Volo”, ha fatto un annuncio clamoroso ai followers che lo sostengono. I dettagli

Si conobbero nel lontano 2009, quando, a malapena adolescenti, parteciparono al programma televisivo “Ti lascio una canzone“, condotto da Antonella Clerici. Ad oggi, Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto formano un trio musicale a dir poco strepitoso. Acclamati in tutto il mondo, i tre tenori riuscirono a raggiungere le vette del successo in tenera età, costretti anche a sacrificare alcune tappe della loro vita personale che, all’epoca, decisero di accantonare. Piero Barone, il maggiore dei tre, ha tuttavia da poco conseguito un importantissimo traguardo: i dettagli dell’annuncio che ha colpito i fan.

Il Volo, Piero Barone fa un annuncio clamoroso agli utenti: i dettagli

Erano poco più che ragazzini quando, nel 2009, i tre componenti de “Il Volo” parteciparono alla nota trasmissione di Antonella Clerici. All’epoca, i due tenori e il baritono si erano presentati singolarmente, decisi a tentare la fortuna come solisti. Tuttavia, il regista Roberto Cenci, che ne individuò le potenzialità, li spinse a presentarsi come un trio: una scelta che, a distanza di anni, si è rivelata più che azzeccata. Oltre ad aver stipulato contratti con le maggiori case discografiche del mondo – tra cui la Geffen Records -, i tre cantanti rappresentano un vero vanto per l’Italia: il loro repertorio, infatti, annovera le canzoni più amate della scena musicale della Nazione.

Il successo prematuro, ovviamente, ha portato con sé anche delle conseguenze inevitabili. Piero Barone, che all’epoca della formazione del gruppo aveva 16 anni, non terminò gli studi pur di inseguire il proprio sogno di cantare. A distanza di anni, tuttavia, il membro de “Il Volo” ha confessato di aver raggiunto l’obiettivo tanto desiderato dai suoi genitori. “Avevo promesso loro che mi sarei diplomato e, nel 2018, ho mantenuto la promessa“, ha spiegato Barone ai microfoni di Oggi.

Per Piero, la carriera musicale è stata densa di successi non soltanto dal punto di vista lavorativo, ma anche personale. Riuscire a realizzare il sogno della sua famiglia, per il tenore, è stato il più importante traguardo mai conseguito.