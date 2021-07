Jennifer Lopez, la sua bellezza senza età. La cantante esplode di sensualità a 52 anni, sfoggiando un corpo ai limiti dell’immaginazione: incredibile

“Voglio che tutti sappiano che questo per me è un momento fantastico, il più bello della mia vita“, queste le parole di Jennifer Lopez rilasciate in un’intervista con Zane Lowe su Apple Music 1.

Il riferimento esplicito a Ben Affleck è assente, ma il bisogno di specificarlo non c’è: il ritorno di fiamma tra l’attore e la cantante è rinato più intenso che mai. Lo certificano le foto che li ritraggono insieme, e la gioia inedita di J-Lo è solo l’ennesima conferma.

I due erano stati insieme dal 2002 al 2004, e si erano lasciati prima di celebrare le nozze programmate. La notizia aveva sconvolto i fan dell’amatissima coppia, che non aveva retto ai riflettori costantemente puntati su di loro.

Oggi la loro complicità è tornata intensa, ma a restare invariata è anche la bellezza della star, che ha fermato il tempo ed i suoi effetti. Strepitosa come sempre, è un ciclone di sensualità e di esplosiva energia, come si riscontra nel video postato su Instagram, che lascia increduli i fan.

Jennifer Lopez, regina di sensualità

Il nuovo singolo di Jennifer Lopez è uscito puntuale per diventare la hit estiva che accompagna il nostro ritrovato divertimento e la ricerca di una necessaria leggerezza. Il titolo è “Cambia el paso“, ed il significato è riassunto nell’invito ad abbracciare il cambiamento, invertendo la rotta, senza aver paura di lasciarsi andare alle novità.

Il video della canzone dalle sonorità raggaeton è già stato pubblicato, e ritrae una J-Lo più raggiante e seducente che mai. Si scatena in un ballo sinuoso e sensuale, dando ampia dimostrazione di una prestanza fisica e flessibilità impareggiabile.

Alcuni frame del videoclip sono stati condivisi dalla star su Instagram, dove la sua magnifica bellezza viene esaltata dall’outfit che sottolinea il fisico scolpito. Shorts e top, il corpo della cantante è perfettamente tonico e le curve tolgono il respiro ai fan. Nell’ultimo video postato, è il movimento del bacino ad attirare l’attenzione. L’inquadratura evidenzia i punti più intriganti e perdersi nell’ammirazione è l’unica alternativa possibile.

J-Lo è tornata, e milioni di fan celebrano la loro regina, che sembra aver invertito le leggi del tempo.