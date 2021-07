Kasia Smutniak non ha rivali. Bellezza ed eleganza in un colpo solo e tutti gli applausi sono per lei. Ecco dove

Grande protagonista ieri l’Italia in tutto e per tutto. Campione d’Europa ma anche pieno favore del pubblico a Cannes grazie al film di Nannin Moretti “Tre piani”. Il regista ha tenuta alta la nostra bandiera tricolore anche nella competizione cinematografica e ha raccolto ben 11 minuti di applausi.

Affianco a lui i suoi attori: Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Adriano Giannini, Alba Rohrwacher, Elena Lietti e anche il produttore Domenico Procacci accompagnano da Kasia Smutniak, sua compagna.

L’attrice ha attirato su di sé tutti i riflettori per la sua bellezza ed eleganza, due caratteristiche che la modella polacca, naturalizzata italiana, non abbandona mai.

Kasia Smutniak, l’eleganza fatta persona: le FOTO

