Lino Banfi, dagli esordi al successo: rivelazioni inedite sulla sua carriera

Lino Banfi ha spento ieri 85 candeline. In occasione dell’importante traguardo ha rivelato una confessione dal suo passato.

Talento incredibile, verve unica, personalità ecclettica. Lino Banfi, tra gli attori più apprezzanti in Italia, ha festeggiato ieri 85 anni. Di origini pugliesi, seppur nato il 9 luglio, i suoi genitori avevano registrato la sua nascita l’11, portandolo così a festeggiare due volte il suo compleanno. Per celebrare gli 85 anni, Banfi si è riunito con la famiglia e con alcuni membri del cast della famosa fiction “Un medico in famiglia”, in cui ha interpretato per anni il ruolo di Nonno Libero.

In merito alla sua carriera dagli innumerevoli successi, Banfi ha confessato rivelazioni dal passato. Nell’ambito di un’intervista a Tele Più ha ripercorso le tappe del suo percorso ricordando in particolare i suoi esordi.

Lino Banfi: quel ricordo dal passato

“Di me i critici dicevano che non dovevo neanche sforzarmi a recitare. Perché tanto facevo ridere lo stesso”, le parole di Banfi.

L’attore ha poi confessato come fin dagli inizi della sua carriera sia stata la sua spontaneità la chiave del suo successo. Tra comicità e carisma innato ha saputo conquistare il pubblico dai tempi in cui era un ragazzino. Le sue prime esperienze risalgono a quando a 13 anni si trovava in seminario dove intratteneva tutti grazie al suo umorismo. Da allora si è appassionato alla recitazione sua strada di vita.

“Nelle recite sacre potevo essere San Giuseppe o San Pietro ma tutti ridevano. E il rettore si arrabbiava moltissimo. Poi anche lui ha capito che quello era il mio dono naturale. Quando lasciai il seminario piangevo”, la confessione di Banfi.

Oltre alla recitazione una delle sue più grandi passioni è il calcio. Proprio per questo la vittoria di ieri della Nazionale agli Euro 2020 ha rappresentato per lui un immenso regalo di compleanno. All’inizio della competizione Banfi aveva mandato un messaggio di supporto a Roberto Mancini che pertanto ha voluto ringraziarlo chiamandolo a seguito della vittoria contro l’Inghilterra.

“Grazie anche a te Lino, ti vogliamo tutti bene”, le parole di Mancini rivolte all’attore durante la chiamata avvenuta ieri notte a seguito della quale Banfi, nella gioia assoluta, non ha più chiuso occhio.