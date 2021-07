Continua la nuova settimana per Love is in the Air. Le anticipazioni della prossima puntata ci rivelano che Serkan si ritrova davanti ad una scelta da fare

Siamo al secondo appuntamento della settimana con Love is in the Air. Selin, Ferit, Eda e Serkan sono andati tutti e quattro insieme a trascorrere qualche giorno nello chalet in montagna di Bolat. Eda ha avuto questa idea per provare a fermare le nozze di Selin e Ferit, che hanno deciso di anticipare le loro nozze. Manca veramente poco al fatidico sì e tutto quello che Eda e Serkan hanno fatto potrebbe essere stato vano.

Love is in the Air, le anticipazioni della prossima puntata della serie turca

Non tutto sembra perduto però: Selin, dopo tanto orgoglio, sceglie finalmente di essere sincera. Manca troppo poco al matrimonio e non può più nascondersi dietro ad un dito. Così fa capire a Serkan che c’è un modo per far saltare le nozze: se tornano insieme, lei ovviamente lascia Ferit. Serkan ha finalmente la possibilità che stava aspettando, sono mesi che lotta per questo, ma improvvisamente si rende conto di non essere più sicuro di voler davvero stare ancora una volta con la sua ex fidanzata. Nella sua testa, diventa chiaro di essere di fronte ad una scelta: vuole stare con Selin… o con Eda?

Eda, per puro caso, si ritrova ad origliare la conversazione e da quello che le sembra di capire, è possibile che Serkan provi qualcosa per lei. Allora davvero sta per smuoversi qualcosa tra di loro? Il nostro Serkan ha veramente dimenticato Selin?