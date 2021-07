Maneskin. Damiano David e Victoria De Angelis appaiono in un’anteprima del singolo campione d’incassi “I wanna be your slave”. L’attesa è alle stelle

Tanto per citare il testo del brano con cui hanno vinto il Festival di Sanremo 2021 e l’ultimo Eurovision Song Contest, “siamo fuori di testa”, tutti impazziti per i Maneskin. Il gruppo, saltato fuori all’improvviso da un programma televisivo (“X-Factor”), composto da quattro ragazzi romani, poco più che ventenni, continua a sbalordire il pubblico, a infrangere record e a riempire d’orgoglio una nazione intera.

Il loro talento fuori misura sta dimostrando in giro per il mondo che l’Italia non è solo “pizza, pasta e mandolino”, c’è molto di più oltre lo stile melodico a cui spesso veniamo associati. Anche da noi si fa rock. Il loro album dal titolo “Teatro d’Ira – Vol. I” continua a essere il più venduto nell’ultima settimana secondo la classifica FIMI. Conquistano la vetta di Spotify: primi nella chart globale con il rifacimento del brano del 2017 “Beggin'”. Il singolo “I wanna be your slave” è in top ten nella classifica UK e nella Billboard “Hot Hard Rock Songs” negli Stati Uniti.

Maneskin: grande attesa per il video di “I wanna be your slave”. Le prime immagini

Ancora non è stato rilasciato un videoclip ufficiale della canzone, successo indiscusso dei Maneskin, “I wanna be your slave”. Sono state diffuse sul profilo Instagram della band le prime immagini. Già si prevede tanto clamore.

Il gruppo è conforme alla libertà di spirito che serpeggia finalmente negli ultimi anni, sono emblema di una fluidità d’espressione che si evince non solo nello stile, nella musica ma anche nell’immagine trasgressiva, fatta di una sessualità aperta, senza schemi o sovrastrutture, che vengono totalmente ridefiniti dagli stessi componenti.

Nel testo del brano è evidente questa energia dei sensi che viene sprigionata, giocando con i ruoli anticamente imposti che oggi non hanno più senso di esistere. Chissà cosa ci faranno vedere nel videoclip di prossima uscita, sicuramente farà gran discutere.

L’ultimo post su Instagram vede le prime immagini tratte da esso: la bassista Victoria De Angelis in un completo dal taglio decisamente maschile, gran cinturone in vita e serietà dell’outfit. Accanto a lei, in netta contrapposizione, sia di figura che di messaggio, troviamo il frontman, Damiano David, in una mise succinta: scarpe femminili con il tacco, calze a rete, slip e reggiseno di pizzo e collana di perle.

I fan li ricoprono di commenti di approvazione: “Bomba”, “Damiano, hai appena distrutto tutta la mascolinità tossica mai esistita”, “Icone”, “Ossesionata da voi”.