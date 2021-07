L’ex velina mora di ‘Striscia’ pubblica uno scatto dove si mostra in tutta la sua bellezza. Gli utenti non possono far altro che ringraziarla.

Melissa Satta in questi giorni è salita alle cronache per il suo nuovo amore che ha infiammato le copertine delle riviste di gossip.

La bella showgirl, dopo la fine della sua relazione con il calciatore Kevin Prince Boateng, è rimasta single e non si è mai vociferato di una possibile nuova fiamma se non negli ultimi tempi.

Ora è finalmente uscita allo scoperto con Mattia Rivetti, un giovane imprenditore, rampollo di una delle famiglie più importanti della moda Made in Italy.

Oggi i due sono partiti per una fuga romantica in Costa Smeralda e Melissa è in splendida forma.

Un fisico senza eguali

Melissa Satta, nella sua Sardegna, pubblica una serie di scatti dove mette in mostra il suo fisico da urlo.

Indossa un bikini bianco e azzurro che riprende i colori del paesaggio e si lascia alle spalle, come sfondo, il mare dell’isola più bella d’Italia.

Sono migliaia i like i commenti che riceve sotto al suo post.

Nella prima foto si mostra seduta sulla spiaggia mentre guarda verso il basso indossando un paio di occhiali da sole e tenendo i capelli raccolti. Nella foto successiva è girata verso il mare anche se il suo sguardo è ancora volto verso la sabbia che è sotto di lei e stavolta mostra a tutto il pubblico di Instagram un lato B da urlo. Nell’ultima foto è ancora seduta di spalle e stavolta fissa un punto distante sprigionando tutto il suo fascino.

Una bellezza senza eguali quella dell’ex velina mora che è rimasta una delle più belle e desiderate della storia di ‘‘Striscia la notizia’‘.