“Che regalo”, Miryea Stabile festeggia l’Italia in bikini micro: striptease bollente, la più bella del mondo – FOTO

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi manda gli italiani in visibilio su Instagram. L’atmosfera si fa bollente… lo sta per fare!

Reduce dal successo in termini di visibilità a L’Isola dei Famosi, l’ex naufraga Miryea Stabile si è lasciata andare nella notte più magica.

L’Italia dello sport è in delirio incontenibile, in queste ore per la vittoria di Euro 2020 ai calci di rigore contro l’Inghilterra. L’ultimo in sequenza parato dal miglior portiere del torneo Gianluigi Donnarumma ha mandato in estasi un intero popolo, che si è riversato in strada con bandiere, trombette e caroselli vari.

Anche il web e soprattutto i social esplodono di entusiasmo, in particolar modo per alcune vip, protagoniste di uno spettacolo indescrivibile e senza freni e censure. In questa categoria rientra anche l’ex naufraga, Miryea Stabile, la vip “bollente” del momento.

Una delle vip più chiacchierate di un reality ha fatto impazzire tutti i suoi followers, imitando un gesto quasi da censura

Miryea Stabile incontenibile su Instagram, c’è da sentirsi male

