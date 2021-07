La De Girolamo come tutta l’Italia ieri sera, ha festeggiato con la bandiera italiana la vittoria degli azzurri a Euro 2020

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Nunzia De Girolamo è contenta della vittoria dell’Italia nella finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra. Tutto il paese è in festa e anche lei che sfoggia la bandiera dell’Italia davanti alla televisione. Nella didascalia scrive:”Evvai! Evvai! Evvai! Che grande orgoglio! L’Italia è sul tetto d’Europa!”. I commenti sono tantissimi in risposta al suo post:”Una super milf come te non poteva che portare buono”, “Grande Italia bellissima meravigliosa come sei tu Nunzia”.

LEGGI ANCHE>>>“Sei un portafortuna” Amadeus è il nuovo amuleto italiano, i fan impazziti – FOTO

Nunzia De Girolamo appassionata di sport

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Paola Iezzi, il magnetico primo piano in lingerie: sensualità irresistibile – FOTO

La De Girolamo è appassionata di sport lo dimostra sui social, prima con la finale del campionato di Tennis dove l’italiano Matteo Berrettini ha giocato contro il campione del mondo Novak Djokovic. Si è mostrata in ansia con suo marito che camminava avanti e indietro per spezzare la tensione. Alla fine purtroppo Berrettini ha perso, ma rimane comunque un orgoglio per l’Italia. Lo stesso giorno, quindi ieri ha giocato la nazionale di Mancini per conquistare la coppa degli Euro 2020 e ci è riuscita rendendo tutto il paese orgoglioso. Anche la De Girolamo, che ha ripreso i momenti salienti della serata ha festeggiato e tifato per l’Italia.

Due grandi finali in un solo giorno. La De Girolamo al momento si sta godendo un periodo di vacanza dal lavoro, va al mare e sta con la sua famiglia. Dopo la conduzione di Ciao Maschio che ha ottenuto un buon riscontro nel pubblico, la conduttrice ha presenziato a diversi eventi come presentatrice come i Magna Grecia Awards. Il programma è stata confermato anche per la prossima edizione con grande gioia della De Girolamo che ha dovuto affrontare critica non da poco. In molti non approvavano il fatto con un ex politica come lei conducesse un programma del genere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Eppure lei non si è fatta intimorire dalle parole a volte dure del pubblico, è andata avanti a testa alta facendo il suo lavoro. E alla fine è stata premiata. Certo gli ospiti in studio hanno fatto molto, ma anche la sua conduzione ha conquistato alla fine. Attendiamo dunque la nuova messa in onda del programma con tante novità.