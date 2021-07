“Notti magiche”, Pamela Camassa come il sole a mezzanotte, l’Italia ai suoi piedi: campionessa di forme – FOTO

La showgirl italiana, Pamela Camassa ha festeggiato ieri notte, la straordinaria vittoria degli Azzurri ad Euro 2020.

Attrice e showgirl italiana, molto apprezzata nel mondo dello spettacolo e dei social network, Pamela Camassa ha dato sfogo ad una gioia inspiegabile, al pari di tutti gli italiani.

Ieri sera, la Nazionale maggiore di calcio ha alzato al cielo di Londra, il trofeo dell’Europeo tanto ambito, dopo una cavalcata straordinaria, iniziata soltanto un mese fa, ai gironi.

Gli Azzurri non hanno mai conosciuto la parola “sconfitta” sul campo ed oggi un’intera nazione è davanti ai maxischermi ad elogiare le loro gesta. Subito dopo la cerimonia di premiazione, i cittadini si sono riversati per le strade a testimoniare la loro gioia per il successo raggiunto.

Tra i tanti italiani figura anche la bella showgirl, Pamela Camassa, compagna di Filippo Bisciglia, con il quale ha partecipato ad “Amici Celebrities“.

Nel novero di una carriera ricca di successi, Pamela si classifica terza nell’edizione 2005, dopo aver conseguito nel 2002, il titolo di Miss Mondo Italia

Pamela Camassa, la storia si ripete: “Campionessa d’Europa”

