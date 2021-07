Paola Iezzi, tripudio di like per lo scatto in lingerie che fa perdere la testa ai fan. Lato A in primo piano e sguardo magnetico: bellezza irresistibile

Direttamente da Stoccolma, dove lavora a un nuovo progetto musicale pronto a scalare le classifiche, Paola Iezzi condivide su Instagram stralci delle sue giornate in una serie di scatti che incantano il web. Dopo la notorietà acquisita nel duo “Paola e Chiara“, con canzoni di successo che riportano la mente agli anni 2000, la cantante ha intrapreso la carriera da solista e disc jockey.

Decisa a rimettersi in gioco nuovamente, intenzione dimostrata con il featuring con Myss Keta nel singolo “LTM”, si concentra sulla musica nella capitale della Svezia. Mentre i numerosi fan attendono con trepidazione il risultato del suo lavoro, la cantante continua a dedicarsi ai social, specialmente su Instagram. L’ultima serie di scatti pubblicata inizia nel modo più intrigante, con uno scatto ad alto tasso di sensualità che lascia i fan senza respiro.

Paola Iezzi, primo piano esplosivo

Classe 1974, in attività dal ’96, Paola Iezzi continua a dedicarsi alla passione per la musica, che fin da giovanissima anima il suo spirito. Si trova a Stoccolma per lavorare al nuovo progetto artistico, che dopo la pubblicazione della collaborazione con Myss Keta e del singolo “Mon amour“, si prospetta molto attuale e nello stesso tempo in linea con le sonorità pop che da sempre la contraddistinguono.

Ma oltre alla musica, c’è un accurato lavoro di immagine e stile, tanto da risultare una vera e propria icona, molto seguita anche su Instagram. L’ultima pubblicazione sul social è il racconto delle sue giornate nella capitale della Svezia, ma è la “copertina” a raccogliere maggiore attenzione da parte dei fan.

Il primo piano della cantante è essenza di sensualità, in uno scatto che la ritrae distesa e in lingerie, per un effetto ipnotico. Capelli arruffati, lineamenti perfettamente armoniosi, e il décolleté evidenziato nella bralette in pizzo nero, l’artista seduce il web con il suo sguardo magnetico che non ammette resistenza.

Tripudio di like e commenti per l’artista, pronta a ritornare in vetta alle classifiche, mentre stuzzica i fan con la sua bellezza mozzafiato.