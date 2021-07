Amadeus è il nuovo portafortuna degli italiani e insieme al figlio festeggia la vittoria della Nazionale in diretta su Instagram

Dopo un anno e mezzo di dolore e sofferenza, l’Italia riparte e lo fa dallo sport. Ieri sera la Nazionale ha vinto gli Euro2020 battendo ai rigori l’Inghilterra. Nessuno credeva che potesse succedere e invece è avvenuto il miracolo italiano da cui si scrive una nuova epoca.

Dopo la vittoria non sono mancati festeggiamenti in ogni parte del Paese, da Nord a Sud e anche i personaggi dello spettacolo non hanno perso occasione di pubblicare una foto, un messaggio per gli Azzurri che ci hanno fatto vivere un sogno.

Tra questi Amadeus che insieme a suo figlio ha postato su Instagram un video commovente ed emozionante.

Amadeus e il figlio: insieme agli azzurri, che spettacolo FOTO

Amadeus è uno dei conduttori più amati degli ultimi tempi, grazie alla sua classe e al suo talento ha conquistato il pubblico italiano che lo segue in ogni occasione. Il presentatore dopo il successo di Sanremo 2020 e 2021 ha poi condotto la “Notte azzurra”, l’evento in cui la Nazionale si è presentata ai telespettatori.

Così dopo la vittoria dei Maneskin all'”Eurovision song contest” e dell’Italia agli “Euro2020″, entrambi presentati dal conduttore della Rai, sono molti a pensare che Amadeus porti fortuna.

Così sotto al video pubblicato dalla moglie Giovanna dove mostra il marito e il figlio intenti a festeggiare, i fan hanno lasciato tanti commenti come: “Amadeus porta fortuna! Presenta i Maneskin a Sanremo e vincono l’Eurovision, presenta la Nazionale e questi vincono gli Europei”.

Che questo sia solo un modo per chiedere ad Amadeus di tornare sul palco dell’Ariston a condurre ancora una volta il Festival di Sanremo? Il pubblico non lo vuole lasciare e farà di tutto affinché il conduttore torni in televisione anche per la prossima stagione.