Spunta un aneddoto passato i cui protagonisti sono Raffaella Carrà e un noto attore diventato famoso proprio grazie all’icona televisiva.

Raffaella Carrà era anche una talent scout? Oltre che conduttrice, showgirl, cantante e star indiscusso della televisione, nel corso della sua carriera la signora di “Carramba! Che fortuna” che ha sostenuto negli anni molti artisti. Tra questi spunta Daniele Abbafati, modello e attore, diventato noto al pubblico proprio grazie alla Carrà.

Infatti nell’ambito dei provini per prendere parte a “Carramba Boys”, Daniele si era presentato tra tensione e ansia. Ma a mettere una buona parola sulla sua performance era stata Raffaella che aveva espresso un breve ma molto incoraggiante commento: “Questo ragazzo mi piace.”

Dopo cinque selezione, Abbafati era entrato nel cast del programma, esperienza per lui indimenticabile della durata di due edizioni, dal 1997 al 1999.

Raffaella Carrà: tra positività e professionalità unica

“Aver lavorato con un mito.” Queste le parole che Daniele Abbafati ha dedicato a Raffaella Carrà dopo il suo decesso avvenuto negli scorsi giorni per via di una grave malattia. Sul suo account Instagram, l’attore ha condiviso le parole in accompagnamento a uno scatto che lo ritrae giovanissimo al fianco della big della tv.

“Una professionalità impeccabile, bastava uno sguardo, se serviva anche un sorriso, ci seguiva nelle coreografie, stimolandoci e soprattutto tirando fuori il meglio di noi”, il commento di Daniele.

Quest’ultimo all’epoca aveva avuto esperienze solo nel mondo della moda e grazie all’appoggio della Carrà era riuscito a emergere sugli schermi. Durante la sua partecipazione era stato al fianco di Raffaella in una puntata animata da Maradona, ospite d’eccezione.

Un’esperienza che ancora oggi si porta nel cuore. Se la tensione era alle stelle, Raffaella lo aveva calmato semplicemente guardandolo dritto negli occhi.

La sua espressione fiduciosa e dolce lo aveva tranquillizzato permettendoli di affrontare con spensieratezza quell’importante e indimenticabile puntata che ha trasformato per sempre il suo curriculm. Attualmente Abbafati è nel cast de “I Fatti Vostri”, sua collaborazione da diverso tempo.