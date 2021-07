Gianni Morandi ha voluto dedicare ancora un momento alla sua amica Raffaella Carrà: una lettera per la cantante che ha fatto il giro del web

Ieri Piazza del Campidoglio si è riunita per salutare un’ultima volta la regina del Pop, colei che ha rivoluzionato la televisione italiana con i suoi balletti e le sue performance. Raffaella Carrà se n’è andata in punta di piedi lasciando tutti di stucco.

Anche i suoi amici più stretti erano all’oscuro della sua malattia, la donna fino alla fine è voluta rimanere in disparte. Non aveva intenzione di lasciare la vita terrena con una brutta notizia, così tutti la ricorderanno per il suo talento e la bontà d’animo.

Raffaella Carrà, la lettera di Gianni Morandi – FOTO

Gianni Morandi dopo aver appreso la notizia della scomparsa della sua amica, ha voluto dedicare un ultimo saluto su Instagram dove ha pubblicato una lunga lettera per la Raffa nazionale.

“Il tuo sorriso, i tuoi occhi, i tuoi capelli, la tua simpatia, sono apparsi ancora una volta nelle nostre case, nei nostri smartphone, nella nostra vita. Ti sarai accorta di quanto affetto e quanto amore abbiamo per te e non può essere altrimenti – scrive – visto che ci hai fatto compagnia per più di mezzo secolo, ci hai fatto ridere e commuovere, cantare e ballare in allegria”.

Nella seconda parte del messaggio, il cantante ricorda la loro infanzia e adolescenza. Entrambi di origine bolognese, sono cresciuti ed hanno fatto i primi passi nella musica insieme.

“A tutti noi ragazzini che ti ronzavamo intorno, regalavi sorrisi e poi scappavi verso i tuoi sogni, la danza e la musica…”. Continua.

Raffaella Carrà rimarrà impressa a tutti coloro che la conoscevano, che l’hanno ascoltato ed hanno ballato le sue canzoni. Italia, Belgio, Spagna, America del Sud. Oggi siamo tutti un po’ più tristi, il suo addio inaspettato ha destabilizzato chiunque.