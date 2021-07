Sara Croce, outfit da red carpet: la scollatura manda il web in tilt – VIDEO

Sara Croce propone sui social l’outfit da sera per il red carpet: pizzo, vedo non vedo e scollatura generosa, cosa volere di più?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Un weekend particolarmente bollente per i fans di Sara Croce, la modella 23enne che ha proposto per il sabato sera un outfit illegale ed il perché non è difficile da capire: come possiamo vedere dalla foto, il bianco ottico del vestito spicca egregiamente sulla pelle chiara di Sara ma è il modello che rende tutto hot.

Un vestito che su di lei è bellissimo, ma proibito per il 90% delle donne: scollatura vertiginosa su una gamba, effetto arricciato sulle curve della modella e poi la scollatura che richiede un seno assolutamente sodo, anche perché l’abito va indossato rigorosamente senza reggiseno.

Sara Croce, la sua prima volta: l’outfit è da sogno

