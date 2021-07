Wanda Nara conquista tutti in jeans stretti e camicia gialla: in un attimo fa record di likes sui social. I commenti sotto al suo post non si sprecano

Wanda Nara è una delle showgirl più amate del mondo dei social. Proprio in questo ruolo ha debuttato sui palchi argentini tra il 2005 e il 2006. Nel 2011 si è trasferita in Italia con il suo ex marito Maxi Lopez, quando il calciatore decise di cominciare a giocare nella squadra del Catania. Da allora la sua vita è totalmente cambiata: qui ha ritrovato l’amore quando la storia con Maxi è giunta a capolinea e ha conosciuto Mauro Icardi, ex compagno di squadra del suo ex marito.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Young Royals”, su Netflix l’eterna lotta tra ciò che siamo e ciò che scegliamo di mostrare al mondo

Wanda Nara conquista tutti con l’ultimo scatto su Instagram

La storia con Maxi è terminata ufficialmente a novembre 2013, quando di due hanno deciso di divorziare con l’accusa reciproca di essersi stati infedeli. Dopo sei mesi, lei ha detto di nuovo sì ma questa volta al suo Mauro, con cui ancora sta vivendo un amore incredibile, insieme a lui e ai figli che hanno avuto insieme. Lei ha cominciato a lavorare come procuratrice sportiva e non solo: lo scorso anno è stata presa da Alfonso Signorini a fare l’opinionista della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Se non fosse scoppiato il covid, lei avrebbe portato a termine il suo ruolo con tantissimi consensi da parte del pubblico che ha apprezzato tantissimo la sincerità e l’ironia che ci ha messo. Per fortuna, però, i consensi sono rimasti e basta vedere i tanti complimenti sotto al suo ultimo scatto.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Glee” vi ricordate Rachel Berry? Oggi ha 34 anni, è una donna meravigliosa FOTO

Ad oggi su Instagram è seguitissima e condivide sempre momenti di vita quotidiana con i suoi fans. Nell’ultimo scatto pubblicato, indossa un jeans aderente e una bellissima camicia che ha conquistato tutti. Pioggia di commenti per la procuratrice più amata del mondo dello sport.