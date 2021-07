Selvaggia Lucarelli con uno degli ultimi post sbalordisce i fan che non credono ai propri occhi: cosa c’entra lui? I dettagli

Selvaggia Lucarelli è da sempre una delle giornaliste e opinioniste più seguite sul web, la rete è divisa in due parti: da un lato chi la ammira e la supporta e dall’altro chi non riesce proprio a sostenerla.

Per ogni evento c’è chi non perde occasione di mostrare il proprio disaccordo, ma alla donna non interessa e continua per la sua strada. Non importa se da sola o in compagnia, la giornalista non si tirerà mai indietro e dirà sempre la sua.

Selvaggia Lucarelli: la FOTO di baby George irrita il web

Ieri sera l’Italia ha vinto gli Euro2020 in finale con l’Inghilterra e sui social sono molti i vip che hanno pubblicato foto e video dell’evento. Tra questi anche Selvaggia Lucarelli che nel corso della serata ha postato varie cose che hanno irritato qualche fan.

Una delle ultime foto sta facendo molto parlare, dopo la vittoria della Nazionale, la Lucarelli ha pubblicato uno scatto della famiglia reale in cui Baby George appare molto dispiaciuto.

“Non ride più” scrive la giornalista riferendosi al piccola della Royal family che dopo il goal dell’Inghilterra aveva accennato ad una risata insieme al papà.

Immediatamente la sua frase ha scatenato l’ira dei fan che non hanno perso occasione di commentare e rispondere alla giornalista. “Ma basta prendere in giro un bambino” scrive qualcuno e poi ancora “E’ un piccolo ragazzo fiero della sua patria che sarà Re. Tuo commento e mal educazione e solo un bimbo”.

Qualsiasi cosa dica o faccia Selvaggia Lucarelli sarà sempre al centro del mirino, in ogni occasione ci sarà qualcuno che prenderà le sue parti e chi invece si divertirà a screditarla e a criticarla. Dopo Baby George, l’opinionista ha pubblicato un altro post con Damiano dei Maneskin, anche lui campione d’Europa.