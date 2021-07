Sonia Lorenzini, la doccia in pubblico stupisce tutti- FOTO

Sonia Lorenzini si doccia all’aperto, davanti agli occhi indiscreti del web che commenta positivamente il momento bollente.

Incantò tutti pochi giorni fa Sonia Lorenzini, l’influencer infatti che con questo video altamente suggestivo e dalla sonorità squisitamente estive, ci immergeva nella bella stagione. Lei, inizialmente in accappatoio, decide poi di toglierlo per immergersi in piscina.

Non una qualunque, ma panoramica che lascia intravedere un incantevole paesaggio di campagna e le bellezze di Sonia quasi del tutto naturali; la Lorenzini infatti indossa solo uno slip brasiliana per poi adagiarsi in piscina in topless. Il video è girato con un drone, un modo per poter ammirare cotanta bellezza anche in lontananza.

Sonia Lorenzini, la doccia che infiamma il web

