“Temptation Island”, le dichiarazioni sconvolgenti del fidanzato: “Non la lascio solo perché..”

“Temptation Island”, le dichiarazioni di uno dei fidanzati hanno sconvolto il pubblico: anche Filippo Bisciglia ha trattenuto il fiato

Il viaggio nei sentimenti di Federico e Floriana sta attraversando una fase a dir poco burrascosa. La coppia palermitana, che ha deciso di partecipare al programma proprio a causa dei dubbi del fidanzato, ora sembra più distante che mai. Federico, nel villaggio dell’Is Morus Relais, si sta avvicinando giorno dopo giorno alla single Vincenza, per la quale sembra provare una forte attrazione. Questa sera, in apertura di puntata, il consueto falò ha portato Floriana a maturare ulteriori dubbi: la reazione della fidanzata è disperata.

“Temptation Island”, le dichiarazioni sconvolgenti di Federico: “Non la lascio perché…”

Il percorso di Floriana e Federico si sta facendo sempre più ricco di insidie e ostacoli. Il 34enne, che ha deciso di partecipare al programma perché non più sicuro del proprio sentimento, sta manifestando in continuazione i sintomi di un malessere ormai divenuto insormontabile. Il fidanzato, più volte, ha espresso a Filippo Bisciglia di non sentirsi coinvolto da Floriana. Quest’ultima, a detta sua, sarebbe divenuta noiosa e maniacale, mentre la loro routine viene logorata dalla monotonia. Nel villaggio dei fidanzati, il 34enne ha però trovato conforto fra le braccia della single Vincenza.

Questa sera, durante il falò di confronto, Filippo ha mostrato a Floriana delle immagini che la giovane non avrebbe mai voluto vedere. Queste, nello specifico, le dichiarazioni di Federico alla single Vincenza: “Con te c’era già un interesse iniziale, per questo mi ero bloccato all’inizio. Una settimana fa mi sentivo chiuso, annullato, spento“, ha affermato con convinzione il giovane, che nella propria routine quotidiana non riusciva più ad essere se stesso. Sollecitato dalle osservazioni della single, Federico ha proseguito il suo racconto: “Ora sono ritornato ad essere me stesso. Lei non mi fa più ridere, non mi fa stare bene. Sembra una che è sposata da 40 anni“.

Le parole del giovane hanno visibilmente ferito Floriana, che ha continuato a guardare il video trattenendo a stento le lacrime. “Lei viene a letto con il pigiamone, si programma tutta la giornata, deve controllare tutto” – ha aggiunto Federico, che sembra non riuscire più a tollerare la maniacalità della fidanzata. Alla domanda della single Vincenza in merito alla motivazione per cui i due non si siano già lasciati, il 34enne ha chiosato così: “Forse non la lascio perché non so essere egoista. Mi dispiacerebbe“.

Dichiarazioni estremamente pesanti, quelle di Federico, che hanno a dir poco sconvolto la giovanissima Floriana. Quest’ultima, rientrata nel villaggio delle fidanzate, si è lasciata andare ad un pianto disperato. Come proseguirà il percorso della coppia?