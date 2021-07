“Temptation Island” riassunto 12 luglio: colpi di scena e… provvedimenti!

Temptation Island, le nostre coppie stanno vivendo dei momenti davvero drammatici. Floriana è disperata, fidanzato tenta la fuga dal villaggio, Jessica subisce un brutto colpo

Ed anche la terza puntata di Temptation Island è andata. Durante il falò delle fidanzate, Floriana è scoppiata in lacrime vedendo il suo fidanzato sempre più vicino ad una single. Lo ha sentito confidarsi con lei e dirle che con Floriana le cose non vanno bene, che è annoiato quando sono insieme e che non è più sicuro di quello che hanno. Floriana si è sfogata con Filippo dicendogli di non essere più sicura di voler stare con un uomo che la tratta in questo modo.

Temptation Island, riassunto della terza puntata

Ste e Claudia, intanto, sono sempre più vicini al matrimonio. Le cose non sembrano affatto andare bene tra di loro, infatti Ste dopo aver visto delle immagini nel Pinnettu è completamente impazzito. Claudia, invece, durante il falò ha visto delle immagini di Ste in lacrime che confidandosi con una tentatrice, ha rivelato di sentire la mancanza delle piccole cose con la sua fidanzata. A questo punto, lei ha preso la decisione di chiedere il falò di confronto per uscire dal programma con il suo fidanzato e convolare a nozze come si erano promessi di fare ad agosto. Non si può dire lo stesso per Stefano e Manuela, invece, che sono sempre più in crisi e più distanti.

Manuela infatti sembra oramai decisa a lasciare Stefano, di andare avanti e rifarsi una vita con una persona che sappia apprezzarla molto di più.