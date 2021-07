Tommaso Zorzi commenta gli Europei e scoppia la polemica sui social

Tommaso Zorzi, in vacanza in Sicilia, si è lasciato andare ad alcune considerazioni sui social per quanto riguarda la vittoria dell’Italia agli Europei di ieri sera

Tommaso Zorzi è uno dei personaggi più amati del mondo dei social, ma anche uno dei più odiati e infatti non è stato risparmiato dalle polemiche dopo quello che è successo. L’ultimo vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, non ha mai nascosto di non essere un appassionato di calcio e infatti quest’anno non ha seguito gli Europei, a parte una partita all’Olimpico a cui ha assistito in compagnia di Francesco Oppini. A distanza di qualche mese da quell’evento, oggi è tornato sui social per commentare la vittoria dell’Italia agli Europei e quello che ha detto non è stato affatto apprezzato.

Tommaso Zorzi commenta gli Europei ma il web non ci sta: “Il nesso qual è?”

Infatti, ha sottolineato di non avere alcun interesse per questa vittoria e ci ha tenuto a ricordare di sostenere la DDL Zan. Ha poi aggiunto, per essere più chiaro su questa questione: “Io se scendessi in piazza, lo farei per festeggiare l’approvazione dei diritti di tutti. Ovviamente una cosa non esclude l’altra“. I suoi stessi fans, infatti, non hanno capito bene il nesso tra le due cose che sono completamente differenti. Sono mesi che in tanti lottiamo per l’approvazione di questa legge e ieri sera abbiamo festeggiato tutti questo momento di spensieratezza dopo un anno e mezzo terribile. “Allora noi che sosteniamo i diritti LGBT+ siamo tutti degli stupidi per aver festeggiato ieri sera, mentre tu ti sei dimostrato superiore a tutti noi poveri comuni mortali? Non ho capito bene” scrive uno degli utenti sui social.

C’è chi gli ha fatto notare, invece, di non essere sceso in piazza due settimane fa quando a Milano si è tenuto il Pride: “Dici di scendere in piazza per i diritti ma quel sabato neanche ti sei degnato di farti vedere“.