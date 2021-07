“Un Posto al Sole” anticipazioni 13 luglio: Filippo recupererà la memoria?

Un Posto al Sole, anticipazioni del prossimo episodio che andrà in onda sera. Filippo ha perso la memoria e Ornella non sa come fare per aiutarlo

Siamo arrivati al secondo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole. Sono stati degli episodi molto difficili e intensi a causa di quanto accaduto a Filippo, che è stato operato al cervello e si è svegliato con la sua vita completamente stravolta. Solo adesso sta scoprendo quello che gli è accaduto e ha bisogno di fare i conti con gli ultimi dieci anni della sua vita che ha completamente rimosso dalla mente.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Roberto è disperato per quello che sta succedendo a suo figlio e cercherà conforto da Marina, permettendo che tra di loro accada qualcosa di davvero inaspettato. Intanto, Ornella, sta cercando di capire come fare per poter aiutare Filippo a recuperare la memoria: i dieci anni che ha dimenticato sono stati fondamentali per la sua esistenza. Ha trovato l’amore, si è sposato e ha messo al mondo una figlia che adesso sta aspettando il ritorno a casa del suo amato papà, che purtroppo non si ricorda minimamente della sua esistenza. Se Ornella ha intenzione di procedere per gradi, Roberto non è affatto d’accordo con questa tattica e vorrebbe fargli sapere tutto al più presto.

Rossella intanto si sta preparando alla laurea, non aveva intenzione di festeggiare ma i suoi genitori le stanno organizzando qualcosa a sorpresa. Dopo tanti anni di studio, merita di trascorrere del tempo insieme ai suoi cari.