Nella mattinata di ieri, in seguito ad un devastante incendio scoppiato in un complesso di appartamenti a New York (Usa), un bambino di 9 anni ha perso la vita.

Uno spaventoso incendio è divampato ieri mattina in un edificio di New York (Usa). Le fiamme avrebbero avvolto quattro appartamenti che facevano parte di un complesso, sito nel quartiere di Far Rockaway, nel Queens. Quando le squadre di emergenza sono arrivate sul posto, in uno dei locali, hanno rinvenuto un bambino di soli 9 anni privo di sensi. Trasportato in ospedale, il piccolo poco dopo è stato dichiarato morto. Nell’incendio sono rimaste ferite lievemente tre persone, accompagnate in ospedale.

Usa, spaventoso incendio divampa in un edificio: morto un bambino di soli 9 anni

Un bambino di soli 9 anni è morto nella mattinata di ieri, domenica 11 luglio, a New York in seguito ad un incendio divampato all’interno della sua abitazione.

Le fiamme, riportano i media locali, tra cui l’emittente Abc 7, avrebbero avvolto in pochi minuti quattro appartamenti di un complesso, situato a Far Rockaway, nel Queens. Una volta lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati diversi di mezzi dei vigili del fuoco ed i paramedici. I pompieri hanno domato le fiamme ed hanno fatto ingresso nell’edificio rinvenendo il corpo del bambino riverso a terra privo di sensi. Il piccolo, affidato ai paramedici, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove purtroppo ogni sforzo per tenerlo in vita è stato inutile. Poco dopo l’arrivo i medici ne hanno dichiarato il decesso. In ospedale sono state trasportate anche altre tre persone che avrebbero riportato lievi ferite.

Intervenuti anche gli agenti della polizia statunitense che, insieme ai tecnici dei vigili del fuoco, dovranno determinare le cause dello spaventoso incendio. Non è, difatti, ancora chiaro come possa aver avuto origine il rogo che completamente distrutto i quattro appartamenti.

Il proprietario di una delle abitazioni ha affermato, riferisce Abc 7, di essere sconvolto per la morte del bambino di 9 anni. “Era davvero un bravo ragazzo – ha dichiarato l’uomo- è molto triste quanto accaduto“.