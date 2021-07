La bella Adriana Volpe si gode le calde giornate estive e si lascia coccolare dai caldi raggi del sole e dalle fresche acque del mare. Il suo bikini che scivola è da infarto.

La bella conduttrice Adriana Volpe si gode l’estate, il sole le bacia la pelle e l’acqua del mare la rinfresca. Ogni suo scatto è pura magia, la sua eleganza è inimitabile ed i fan la amano proprio per questo.

La conduttrice ha debuttato in televisione nel 1993 come valletta del programma “Scommettiamo che” e poi al cinema con Carlo Verdone nel film “Viaggi di nozze”. Negli anni l’artista ha conquistato tutti, il pubblico è diventato la sua seconda famiglia ed ora nessuno può fare a meno di lei.

Le esperienze di Adriana sono molte, ha fatto un bel pò di gavetta per arrivare ad essere una delle conduttrici e speaker radiofoniche più amate ed apprezzate in Italia.

Eternamente giovane, Adriana Volpe ne sa una più del diavolo

Il bikini blu che indossa Adriana impreziosisce il suo fisico e la sua carnagione chiara, i capelli biondi lunghi le conferiscono un’aria da sirenetta.

La conduttrice è seguita su Instagram da 434 mila follower ed è solita scherzare con loro, raccontare le sue giornate e tenerli al corrente di tutto quello che le succede durante in giorno. Per questa foto così sensuale, ironicamente Adriana scrive: “Quando l’elastico tira troppo e cerchi di far finta di niente”.

Ma l’elastico stretto è passato in secondo piano visto come il bikini scende giù. I commenti sotto la foto sono stati molteplici, “Mi sto sentendo male” scrive un fan, “sono senza fiato” scrive qualche altro.

Adriana ha stregato tutti con il suo fisico perfetto, il suo sorriso magnetico e la sua auto-ironia. Ora è in Sardegna e sicuramente farà tesoro di questi giorni di relax per rigenerarsi in vista della prossima stagione televisiva.