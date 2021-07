Alessia Marcuzzi è sempre apprezzata ed amata da tutti. Su Instagram è la regina del web, ogni suo scatto è un trionfo.

Alessia Marcuzzi piace ogni giorno di più, la conduttrice negli anni ha conquistato milioni di italiani, sempre sorridente, sempre impeccabile nel suo lavoro ed empatica è riuscita ad imporsi nel panorama artistico italiano in brevissimo tempo.

Ha iniziato la sua carriera da ragazzina ed oggi che è una donna ha deciso di prendersi una pausa dai riflettori, vuole dedicarsi alla sua famiglia, alla vita scandita da piccoli momenti felici, alla sua persona e ai suoi innumerevoli interessi.

Alessia Marcuzzi come una principessa esplora terre sconosciute

Alessia Marcuzzi si sta godendo l’estate, la vediamo spesso in barca al mare, in montagna o in posti da visitare. Al momento si trova ad Ispica, a Ragusa (Sicilia) e sta visitando la città con le sue bellezze.

La conduttrice ha postato alcuni scatti con un video della sua visita di piacere, indossa un abito lungo color oro ricamato e sandali alla schiava dello stesso colore, i capelli biondi e la pelle ambrata le conferiscono un’aria regale.

“Le principesse escono di notte”, scrive scherzosamente la conduttrice ai suoi fan mentre corre a rallentatore in un mini video. La sua autoironia è sicuramente un’arma vincente a suo favore.

In moltissimi hanno commentato il post della Marcuzzi che su Instagram è seguita da 5,1 milioni di follower. Il commento più bello senza dubbio è stato “Sei bella come il Gol di Bonucci”, mentre altri follower hanno apprezzato la sua leggiadria nel camminare co l’abito lungo, appunto come una regina.

Alessia Marcuzzi si conferma ancora una volta tra le preferite del web. La conduttrice è entrata nel cuore degli italiani e niente e nessuno riuscirà a toglierle questo meritato traguardo.

Tutti sperano che la sua pausa dalla televisione sia solo momentanea e che presto ritornerà a sorprenderci grazie alla sua professionalità.