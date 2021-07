Alice Basso con la testa tra le mani disperata, cos’è successo?-FOTO

L’influencer Alice Basso ha condiviso su instagram una foto dove appare con la testa fra le mani disperata

La Basso ha condiviso una foto su instagram dove appare disperata con la testa fra le mani, cosa sarà successo? L’influencer è seduta a un tavolo con dei libri davanti ed è disperata. Nella didascalia ha scritto: “Eppure io i compiti per le vacanza li avevo fatti anni e anni fa. Quanta pazienza ma poi perché a scuola è bravissimo mentre con me un disastro? Perché Perché perché…mamme qualcuna nella mia situazione?”. In molti rispondono all’influencer: “Mia madre ancora ha gli incubi sul mio libro per le vacanze. Si chiamava in vacanza col mago Blu. Credo l’abbia denunciato”.

Alice Basso e la vita da mamma e influencer

Alice Basso è un’influencer molto nota, ha 750 mila followers su instagram, ma il suo lavoro principale è un altro. Quello di fare la mamma a due splendidi bambini. Non è facile conciliare la vita di mamma con tutti gli impegni che ne conseguono e il lavoro di influencer che spesso richiede molto tempo e attenzione per i dettagli. Oltretutto la Basso ha avviato una linea di cosmetici Alice Basso Beauty. Pertanto è anche un’imprenditrice al momento. Si trova quindi a gestire un’azienda, a fare l’influencer e la mamma tutto a tempo pieno. Insomma certo non si annoia.

Il marito la supporta ma anche lui ha il suo lavoro da portare avanti. Si chiama Marco Ferrucci ed è più grande di lei di ben 23 anni. Talmente è grande il suo amore per il marito che si è tatuata sul braccio il suo volto. Ha poi altri tatuaggi dedicati ai sui figli. La Basso quando era più piccola aveva desideri molto lontani da quella che poi è diventata la sua vita. Sognava infatti di fare la criminologa. La sua bellezza e simpatia l’hanno portata su una strada diversa. Ha raggiunto il successo con la moda realizzando shooting fotografici e anche qualche sfilata. Ma la Basso ha fatto anche lavori più umili quando ancora non era nota.

Ha lavorato come animatrice di bambini, ballerina nelle discoteche e anche bagnina. La Basso poi è anche una paladine delle donne, ha parlato anche dell’aspetto fisico nonostante lei sia bellissima rassicura le donne che anche lei come tutte ha la cellulite. La sua semplicità e bellezza ha conquistato il web non c’è che dire.