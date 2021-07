Aurora Ramazzotti e il messaggio da pelle d’oca: “Sarò per sempre riconoscente” – FOTO

Aurora Ramazzotti ha scritto un messaggio da brividi sul proprio profilo Instagram dopo essere stata in vacanza a Napoli: le sue toccanti parole

L’inviata delle “Iene” Aurora Ramazzotti ha condiviso su Instagram ieri una foto in cui appare bellissima, accompagnata da un’altrettanto incantevole didascalia. Un messaggio da pelle d’oca che fa venire i brividi a chi legge. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker di solito scherza su se stessa, è dotata di una grande ironia, e condivide video e foto di momenti esilaranti. Inoltre c’è anche la sua rubrichetta sulle IG Stories molto spassosa per tutti, in cui risponde alle domande più esilaranti sugli argomenti più disparati che le porgono gli utenti e i fan su Instagram.

Tuttavia questa volta a carpire l’attenzione dei follower non sono stati i suoi divertenti post ma alcune parole molto profonde scritte mentre era in viaggio, di ritorno verso Milano dopo essere stata in vacanza a Napoli.

Aurora Ramazzotti, le sue emozionanti parole su Instagram

La lunga didascalia che accompagna lo scatto di Aury da ammirare qui sotto inizia così: “Poche ore di sonno in corpo, una stanchezza che fa rumore e il caldo sulla pelle un cerotto che non posso strappare. Ma la pace che ho dentro è una carezza che sfuma tutto il resto come fosse lo sfondo indistinto di un ritratto”.

Già fermandosi qui si può notare tutta la semplicità mista a profondità delle sue bellissime parole. Il post però continua: “E così ripercorro ricordi e immagini; un vicolo coi panni stesi troppo stretto per passare, una serenata e due occhi colmi di sincerità, colori che dipingono ogni ombra. Le risate, quelle vere, le senti sortire il loro effetto a distanza di ore. Meno male, penso, perché vorrei che questa sensazione non andasse mai via“.

Il lungo post si conclude con un senso di riconoscenza verso la vita a cui deve tutto anche gli errori e le cose negative e mentre è in treno verso casa vede “chiara la strada da percorrere”.