Ballando con le Stelle. Il colpaccio di Milly Carlucci: il nome che fa sognare

Ballando con le Stelle. Dopo l’annuncio della partecipazione di Marco Castoldi, in arte Morgan,arriva l’annuncio di un’altra concorrente che farà sognare gli italiani

Mancano poco più di tre mesi all’inizio della sedicesima edizione del talent show di danza dedicato ai vip e già il clamore cresce a dismisura ogni qual volta trapeli una notizia sui futuri concorrenti. Il sipario si alzerà il 16 ottobre 2021 sulla fortunatissima trasmissione capitanata da Milly Carlucci; si concluderà il 18 dicembre.

La scorsa stagione ha visto salire sul gradino più alto del podio l’attore Gilles Rocca insieme alla sua coach Lucrezia Lando. Chi vincerà quest’anno? Abbiamo di fronte a noi una lunga attesa; nel frattempo andiamo a scoprire le indiscrezioni sui primi nomi celebri che si cimenteranno in entusiasmanti prove di ballo.

Ballando con le Stelle. Dopo Morgan ecco apparire un altro nome a sorpresa

Come concorrente della prossima edizione di “Ballando con le Stelle” è data per certa la partecipazione della Miss Italia attualmente in carica, Martina Sambucini, che avrà ceduto scettro e coroncina all’avvio del programma.

Altro nome celebre che nessuno si aspettava e, siamo sicuri, porterà sicuramente del pepe sulla pista dal ballo grazie al suo carattere frizzante ed energico è quello di Morgan, al secolo Marco Castoldi, ex leader della band Blu Vertigo e storico giurato di “X-Factor”.

Milly Carlucci ha messo a segno un altro colpaccio. Vedremo nell’insolita veste di ballerina anche un’attrice amata da molti, che ha firmato pagine importanti del piccolo schermo nostrano.

Stiamo parlando di Sabina Guzzanti. Sorella maggiore degli altrettanto noti e stimati Corrado e Caterina indosserà le scarpette da ballo all’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma. Dai talenti poliedrici, è attivissima non solo in televisione ma anche al cinema, sul web e a teatro. É recentemente uscita la sua ultima fatica letteraria, “2119. La disfatta dei Sapiens”, edito per Harper Collins Italia: un romanzo distopico che speriano non risulti profetico, in cui catastrofi ambientali, pandemie e dipendenza dalla tecnologia s’intrecciano a una politica ingiusta, tutto condito da una narrativa ironica che spinge alla riflessione.

Sarà abile anche nelle vesti di danzatrice? Non ci resta che aspettare e verificarlo personalmente. Il conto alla rovescia è già partito.