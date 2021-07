Barbara D’Urso, pronto per lei il rilancio: nuovo programma in arrivo

Barbara D’Urso pronta a tornare in pole position in casa Mediaset dopo il suo ridimensionamento. Presto una nuova avventura

Nelle ultime settimane si è parlato in tutte le salse di un ridimensionamento di Barbara D’Urso. La celebre presentatrice di Canale 5 nella prossima stagione televisiva sarà solo al timone di “Pomeriggi 5”.

Gli altri due suoi programmi, “Live – Non è la D’Urso” e “Domenica Live” sono stati cancellati. È stato lo stesso Piersilvio Berlusconi a spiegarlo precisando che la rete ha bisogno di qualcosa di nuovo e più fresco, ribadendo però la grande fiducia in Barbarella.

Oggi, invece, spuntano delle indiscrezioni ci fanno pensare subito al suo rilancio sulla rete. Per lei ci sarebbe un nuovo programma in arrivo.

Barbara D’Urso verso il reality, ecco quale

Barbara D’Urso nella prossima stagione televisiva potrebbe traghettare verso un nuovo reality show. La presentatrice non è nuova a questo tipo di avventure. In passato è stata al timone del “Grande Fratello”, “Reality Circus” e “La Fattoria”.

Cosa le aspetta ora? Secondo il sito BlastingNews.it, Barbarella potrebbe essere la nuova conduttrice de “La Talpa” che tornerà, come annunciato da Piersilvio, su Canale 5. In occasione della presentazione dei Palinsesti, l’amministratore delegato di Mediaset aveva detto che ancora non c’era un nome per la conduzione.

Negli scorsi giorni in molti avevano pensato a Paola Perego che ha già presentato il reality in passato. Analizzando il tutto con più attenzione, però, non si può dimenticare che la moglie di Lucio Presta dovrebbe essere impegnata con il nuovo show di Rai 2 insieme a Simona Ventura alla domenica mattina.

Due impegni inconciliabili che riabilitano Barbara D’Urso come la persona più indicata per occuparsi de “La Talpa”. Sarà davvero così? Per Carmelita potrebbe essere una vera occasione, un modo per dimostrare a tutti come lei non molla e come sia in grado di cambiare e adattarsi alle esigenze del momento e dell’azienda.

I fan fremono, ancora non c’è nulla di certo ma l’ipotesi lanciata dal sito di informazione è molto allettante.