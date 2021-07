“Beautiful”, anticipazioni puntata 14 luglio: Flo affronta Sally

Beautiful, anticipazioni 14 luglio: Wyatt spiega aKatie e Quinn i motivi della sua scelta. Loro non sono convinte.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Flo sbirciare il database della dottoressa Penny Escobar. Sulla base di quanto riportato dalla cartella clinica di Sally, la Fulton ha scoperto che la stilista non è affetta da alcuna malattia incurabile allo stato terminale, ma ha solo riportato alcuni segni di forte stress. Adesso che sa tutta la verità, Flo può fare due più due: Sally li sta prendendo in giro da mesi. L’intera questione del suo stato di salute è solo un modo per tenersi Wyatt il più vicino possibile. Nel frattempo Wyatt ha preso una decisione e ha chiesto alla Spectra di lasciare casa sua. Per quanto tenga alla sua ex fidanzata, la sua vita adesso è con Flo e Sally deve rispettarlo.

Beautiful, anticipazioni 14 luglio: Wyatt si sfoga

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Wyatt racconterà a Quinn e Katie di aver chiesto a Sally di andare via di casa. Lo Spencer spiegherà in maniera molto titubante i motivi della sua scelta, cosa che non convincerà per niente le due donne. Secondo Katie è molto importante che la stilista ottenga tutto l’appoggio necessario nei suoi ultimi giorni di vita.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Flo correrà da Sally per avere delucidazioni sul suo stato di salute. La Fulton vuole vederci chiaro e pretende che la stilista le racconti adesso tutto quello che le ha taciuto per più di due mesi.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, mercoledì 14 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.