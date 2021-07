Belén Rodríguez, mamma per la seconda volta: il dolcissimo VIDEO su TikTok con Luna Marí

La fan page di Belén Rodríguez ha condiviso su TikTok un dolcissimo video in cui appaiono la mamma bis e la piccola, appena nata, Luna Marí: un incanto

La showgirl Belén Rodríguez ha partorito nella notte tra l’11 e il 12 luglio ma la sua Luna Marí è già una star di Instagram e non solo. Su TikTok la sua fan page ha condiviso un video preso dal profilo dell’altro social network ufficiale della mamma bis argentina di lei e sua figlia mentre sono faccia e faccia: un incanto e una dolcezza infinite. La piccola assomiglia molto a sua madre, così come hanno scritto nei tantissimi commenti i follower, ha lo stesso broncio e la stessa bocca sporgente e carnosa. Una bimba splendente, bellissima già appena nata. E come poteva essere altrimenti con due genitori così avvenenti?

Il dolcissimo video di Belén Rodríguez con la piccola Luna Marí

Luna Marí è venuta al mondo con un parto naturale e un peso di 2 kg e 900 grammi e pur essendo nata così minuta e già molto bella. Belén ha partorito a Padova e non a Milano come tutti credevano, forse perché ha trascorso in Polesine nell’isola di Albarella, gli ultimi giorni di gravidanza. Un’oasi di lusso sfrenato, un posto da sogno, che la stessa showgirl ha definito con queste lusinghiere parole: “Per me questo posto è il paradiso”.

Ed ecco spiegato il motivo della scelta della clinica padovana. Il fratellino della neonata (figlio dell’ex marito di Belén Stefano De Martino) è entusiasta e l’argentina non gli ha comunicato subito che aspettava la sua sorellina, temendo una forte gelosia da parte sua.

Santiago al contrario ne è stato felicissimo e ha scelto lui stesso il nome “Luna“, a cui la coppia formata dalla Rodríguez e da Antonino Spinalbese ha aggiunto “Marí” per conferirgli un tocco più poetico.