Paola Turani è entrata nel settimo mese di gravidanza e le sue forme cambiano giorno dopo giorno, la sua bellezza però è intramontabile

La modella Paola Turani presto diventerà mamma e il web non vede l’ora di conoscere il piccolo che arriverà a scaldare i cuori della sua famiglia. Per la coppia non è stato facile, entrambi avevano perso le speranze ed invece come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia più bella.

La gravidanza sembra proseguire nei migliori dei modi e la Turani non perde occasione di aggiornare i fan del suo stato di salute.

GUARDA QUI>>>Adriana Volpe torna in tv con due nuove trasmissioni su Mediaset

Paola Turani: la trasformazione in una FOTO

PER SCOPRIRLA VAI SU SUCCESSIVO