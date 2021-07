“Hot girl”, Beyoncé: il vestitino estivo non contiene le forme esplosive. Divina – FOTO

Beyoncé ha strabiliato le sue migliaia di follower su Instagram con una serie di foto da capogiro: la cantante è semplicemente divina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beyoncé (@beyonce)

La cantante Beyoncé ha condiviso una serie di foto spettacolari mentre indossa un vestitino estivo molto colorato: giallo verde e azzurro. Un’esplosione di tonalità diverse e di sensualità. Un abito che mette in risalto le sue suadenti forme molto generose, soprattutto il suo lato a e i fianchi larghi da donna afroamericana: bellissima. Molti commenti, soprattutto in lingua inglese le sono arrivati a margine del suo post, come quello di un utente che scrive: “hot girl“, sottolineando come può riuscire ad alzare la temperatura a chiunque. Indossa anche un paio di scarpe verde acqua con un tacco vertiginoso e una piccolissima borsetta blu. Inoltre gli occhiali da sole le danno quel tocco in più.

Beyoncé, la serie di foto da capogiro con il vestitino aderente

