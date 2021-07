Bianca Guaccero ha da poco pubblicato un nuovo scatto su Instagram. Felicità e tanta bellezza in un colpo solo

Bella, sorridente, dai colori mediterranei e con una forza ed una tenacia che le permettono di non mollare mai. Come una tipica donna del sud, Bianca Guaccero è una battagliera, sul lavoro come nella vita privata. Non lo dà a vedere ma lei non si ferma mai.

Tante soddisfazioni come la conduzione di Sanremo ed i successi televisivi fino all’amore immenso per sua figlia. Tante montagne russa nel privato dalla separazione dal marito al Covid. Ma lei non abbassa mai la testa e va avanti.

Bianca Guaccero, bikini e sorriso che illumina: la FOTO

Tris di bellezza quello che ci concede Bianca Guaccero su Instagram. La presentatrice di “Detto fatto” si gode le sue meritate vacanze insieme alle amiche. Un momento di felicità e spensieratezza che non può essere immortalato e condiviso con il suo pubblico.

Pochi minuti e lo scatto è in pole position tra i più apprezzati dei social. Bianca è in compagnia delle sue migliori amiche, Loretta e Tiziana. Lei al centro, le altre due ai suoi lati. Lei le abbraccia mettendo il braccio sulle loro spalle ed insieme sorridono in un’esplosione di felicità che è contagiosa.

Si capiscono con un solo sguardo in un attimo di pura serenità. Tutte e tre in costume ed un fisico da fare invidia. Tris di bikini ma senza dubbio quello di Bianca spicca e attira l’attenzione dei fan. Per loro è senza dubbio la dea dell’estate.

Bikini rosa shocking, coroncina di fiori in stile hawaiano in testa, occhiali da sole scuri a forma di cuore ed un sorriso che illumina tutto Instagram. Non serve più nulla ai suoi follower per migliorare la giornata, questa visione basta a rischiarare e a portare il sereno.

Un fisico perfetto, senza nessuna imperfezione, nessun eccesso ma solo tanta classe ed eleganza anche nel portare un bikini con i trinagolini.

La Guaccero non si smentisce mai ed il favore del pubblico parla da solo. “Quanta perfezione” esclama un suo fan di fronte a felicità e bellezza in un colpo solo.